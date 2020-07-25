- 14:02 СБУ завела дело на родственницу кремлевского узника Шумкова: активисты подозревают подвох
- 13:34 Что-то пошло не так: во время "патриотической акции" в оккупированном Крыму в море утопили броневик
- 13:07 Подозреваемого в зверском избиении бойца «Азова» отпустили на свободу: в Запорожье протестуют
- 13:02 Надежда Мейхер: «Я понимала, что из-за слишком большой груди балерина из меня не получится»
- 13:01 Степанов разъяснил, нужно ли сдавать тест на коронавирус перед посещением родственника в больнице
- 12:36 C 27 июля Австрия будет впускать в страну только транзитных украинцев
- 12:05 В России погиб родившийся в Украине олимпийский чемпион
- 12:02 "Это все ложь и кошмар": известный российский актер опроверг слухи о его госпитализации с "изрезанным лицом"
- 12:01 Два дня на привязи в собачьем ошейнике: на Днепропетровщине освободили похищенного мужчину
- 11:56 Меган Маркл и принц Гарри считают, что их задвигали на задний план «гадюки-придворные» и родственники
- 11:34 В Киеве уже больше 7,5 тысячи заразившихся коронавирусом, выздоровевших — меньше 3 тысяч
- 11:16 Под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми: момент попал на видео
Степанов разъяснил, нужно ли сдавать тест на коронавирус перед посещением родственника в больнице
В Украине в связи с карантином не вводили запретов на посещение пациентов в стационарах, однако это не касается посещения госпитализированных больных с COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он также опроверг утверждение о необходимости подтверждения родственниками больных отрицательного «коронавирусного» статуса.
«Во-первых, у нас на сегодняшний день не существует каких-либо запретов относительно посещения. Во-вторых, у нас не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования», — сказал он.
В то же время Степанов призвал родственников быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь если к основному заболеванию близкого человека еще добавится COVID-19, «это может достаточно осложнить течение болезни и повлиять серьезно на здоровье и поставить под угрозу жизнь близкого человека».
Напомним, накануне в Харькове произошел возмутительный случай — инфицированного COVID-19 мужчину весь день возили в скорой помощи по городу, пытаясь доставить в больницу для пациентов с инсультом.93
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Что-то пошло не так: во время "патриотической акции" в оккупированном Крыму в море утопили броневик (видео)
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм