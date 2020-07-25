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Здоровье и медицина

Степанов разъяснил, нужно ли сдавать тест на коронавирус перед посещением родственника в больнице

13:01 25 июля 2020
Министр здравоохранения Максим Степанов

В Украине в связи с карантином не вводили запретов на посещение пациентов в стационарах, однако это не касается посещения госпитализированных больных с COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также опроверг утверждение о необходимости подтверждения родственниками больных отрицательного «коронавирусного» статуса.

«Во-первых, у нас на сегодняшний день не существует каких-либо запретов относительно посещения. Во-вторых, у нас не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования», — сказал он.

В то же время Степанов призвал родственников быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь если к основному заболеванию близкого человека еще добавится COVID-19, «это может достаточно осложнить течение болезни и повлиять серьезно на здоровье и поставить под угрозу жизнь близкого человека».

Напомним, накануне в Харькове произошел возмутительный случай — инфицированного COVID-19 мужчину весь день возили в скорой помощи по городу, пытаясь доставить в больницу для пациентов с инсультом.

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