27.66 / 27.87 31.88 / 32.27
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID-19

9:25 26 июля 2020
Ким Чен Ын

За все время пандемии COVID-19 Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, который вернулся в страну 19 июля.

Предполагаемый носитель коронавируса вернулся в КНДР из Южной Кореи, куда бежал 3 года назад. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет Deutsche Welle.

В Кэсоне, куда вернулся возможный носитель вируса, действует локдаун. Пока неизвестно, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Известно, что у него появились симптомы заболевания COVID-19. Возможный носитель вируса направлен на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Южная Корея официально объявила о второй волне заражений коронавирусом. Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген заявила, что в стране наблюдается увеличение случаев инфицирования COVID-19.

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Delfi

В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

водохранилище

В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер