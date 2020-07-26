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КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID-19
За все время пандемии COVID-19 Северная Корея впервые официально сообщила о подозрении заражения у человека, который вернулся в страну 19 июля.
Предполагаемый носитель коронавируса вернулся в КНДР из Южной Кореи, куда бежал 3 года назад. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет Deutsche Welle.
В Кэсоне, куда вернулся возможный носитель вируса, действует локдаун. Пока неизвестно, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Известно, что у него появились симптомы заболевания COVID-19. Возможный носитель вируса направлен на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал.
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по этому поводу.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Южная Корея официально объявила о второй волне заражений коронавирусом. Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген заявила, что в стране наблюдается увеличение случаев инфицирования COVID-19.162
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