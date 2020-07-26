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На Львовщине полицейский на служебном авто сбил пешехода и сбежал с места происшествия
В районе села Верчаны Львовской области оперативный сотрудник уголовного розыска одного из отделений полиции сбил человека и уехал с места аварии. На днях в Закарпатье депутат на Land Cruiser насмерть сбил мотоциклиста.
Инцидент с участием полицейского произошел еще 19 июля, но известно о нем стало только на днях. Виновника аварии и авто нашли только спустя трое суток после аварии.
По информации ZAXID.NET, майор полиции на служебном ВАЗ-2107 красного цвета ехал в направлении Стрыя. Около 23:00 полицейский наехал на прохожего, который шел по проезжей части. После наезда коп вышел из авто, посмотрел, что человек не двигается и скрылся с места аварии. Свидетелем ДТП стал другой водитель, который вызвал полицию и сообщил, что виновник скрылся с места инцидента.
Через три дня полицейские нашли беглеца. Им оказался 34-летний оперативный сотрудник уголовного розыска Стрыйского отделения полиции Андрей Ю. Автомобиль, которым он сбил 45-летнего Степана С., является служебным, но без полицейского обозначения.
Сотрудники внутренней безопасности полиции уже передали всю информацию о полицейском в ГБР. В полиции сообщили, что устроившего аварию полицейского уже уволили.
Потерпевший находится в реанимации. У него тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Мужчина уже несколько дней находится в коме.
Напомним, сотрудники полиции неоднократно становятся виновниками ДТП. Нередко наезды на людей происходят на пешеходных переходах. Полицейские также совершают ДТП, находясь за рулем в пьяном виде.199
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