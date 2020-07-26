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Авто протаранило толпу людей в Берлине, много пострадавших (фото)
В Германии в Берлине 26 июля водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу. Пострадало семеро прохожих, трое из которых получили значительные телесные повреждения.
Водитель потерял контроль над транспортным средством. В настоящее время силовики рассматривают инцидент как несчастный случай, произошедший по причине большой скорости, сообщает Bild.
Водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак Эстонии. Один человек в результате ДТП оказался под автомобилем. Была организована операция по его спасению.
Как писали «ФАКТЫ», похожий инцидент произошел полгода назад в Украине. Так, в январе в Днепре на улице Ударников микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в толпу людей, которые шли к трамваю. Свидетели утверждают, что автобус занесло на повороте и водитель был вынужден резко выкрутить руль, чтобы избежать лобового столкновения с трамваем. В результате и произошел наезд на людей.120
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