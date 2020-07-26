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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и ее муж Элджей подхватили коронавирус

15:35 26 июля 2020
Ивлеева и Элджей

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева сказала, что она и ее супруг Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) заболели коронавирусом. Ранее другая телеведущая — Дана Борисова — заявила, что, по ее мнению, Настя Ивлеева и ее муж Элджей находятся в зависимости от наркотиков.

О положительном тесте на COVID-19 блогер написала в Instagram.

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и т. д. и тп, расскажу чуть позже», — написала Ивлеева.

Супруг Ивлеевой опубликовал результаты теста.

Подписчики написали слова поддержки заболевшим, под постом много комментариев такого плана: «Я поставлю за вас свечку!», «Какой кошмар, скорейшего выздоровления вам!». Однако нашлись и те, кто не поверил звезде, обвинив Ивлееву в пиаре.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева разозлила фанатов, показав квартиру своей мамы.

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Настя Ивлеева и ее муж Элджей подхватили коронавирус

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