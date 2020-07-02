Дана Борисова назвала Ивлееву и Дудя наркоманами (видео)

Гламур

Российская телеведущая Дана Борисова, которая избавилась от зависимостей, назвала алкоголиков и наркоманов среди политиков и звезд шоу-бизнеса. В занятную игру «угадай по фото, кто алкоголик, а кто наркоман» Дана сыграла со скандальным депутатом Виталием Милоновым на его личном Youtube-канале.

Борисова сказала, что сейчас перед съемками все участники процесса проходят тест на коронавирус. По мнению телеведущей, звездам не мешало бы сдавать еще и анализ мочи на наркотики.

«У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного», — сказала Дана.

Она отметила, что почти весь шоу-бизнес «сидит» на наркотиках. Дана считает, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж Элджей являются наркоманами, употребляет также ведущий Юрий Дудь. А Ксению Собчак назвала «алкоголичкой в завязке».

«Все относятся к этому лайтово, как к части образа жизни», — рассказала Борисова.

Напомним, что Борисова ранее сама страдала наркотической зависимостью, но со временем смогла излечиться. У нее периодически случались срывы. Но сейчас, уверяет Дана, она чиста и может выступать экспертом по вопросам зависимостей.

«У меня наметанный глаз», — отметила Борисова.

Также Дана Бориса упомянула и устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Экспертиза подтвердила, что у него в крови был алкоголь и следы наркотиков.

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