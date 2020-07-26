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Происшествия

После обстрела горят дома: стало известно о масштабном пожаре на Донетчине (видео)

19:47 26 июля 2020
Пожар в Зайцево

На Донбассе возник пожар вблизи передовых позиций украинских войск, которые несут оборону возле Зайцево.

Как сообщает «5 канал», после боевиков загорелось поле. Огонь постепенно перекинулся на находящуюся поблизости Жованку. Уже загорелось около 15 домохозяйств. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар тушат военнослужащие и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Громадське радіо, огонь охватил и несколько домов в Зайцево.

«У нас есть информация о трех вызовах», — заявила пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, два возгорания уже ликвидированы, а один пожар локализован.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за фермеров произошел крупный пожар на поле возле заповедника.

Фото: Новинарня

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