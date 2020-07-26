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Спорт

Известная украинская команда изолировалась в полном составе после вспышки коронавируса (фото)

21:30 26 июля 2020
Ураган Ивано-Франковск

Чемпион Украины-2011 по футзалу «Ураган» из Ивано-Франковска, бывший вратарь которого Евгений Иваняк продолжит карьеру в российском «Оргхиме», сообщил о вспышке коронавируса в команде.

Как сообщает официальный сайт клуба, положительный тест сдали сразу 12 человек. «Согласно медицинского протокола Министерства здравоохранения Украины, НФК „Ураган“ в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельную самоизоляцию. Со своей стороны клуб предоставит всю необходимую помощь игрокам и работникам, а также примет комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении «Урагана».

Отметим, что по итогам досрочно завершившегося чемпионата Украины-2019/2020 ивано-франковцы заняли третье место. Также «Ураган» должен был сыграть в «Финале четырех» розыгрыша Кубка Украины (действующим обладателем которого является), который пройдет 15−16 августа в Запорожье, вот только теперь его участие в финальной пульке под большим вопросом.

Ивано-франковский "Ураган" является действующим обладателем Кубка Украины по футзалу

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Болгарии из-за ошибки лаборатории коронавирус диагностировали сразу у 19 футболистов.

Фото НФК «Ураган»

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Известная украинская команда изолировалась в полном составе после вспышки коронавируса (фото)

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