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Мир

Учёные назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

1:29 27 июля 2020
Уровень сахара в крови

В Соединенных Штатах, занимающих первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (4 миллиона 251 тысяча) ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз — это диабет.

Своими наблюдениями они поделились в статье на портале MedicalXpress.

Автор статьи отмечают, что согласно широкомасштабному исследованию, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам.

Также данное заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения.

Исследователи посоветовали диабетикам повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), полноценно спать, заниматься аутотренингом и следить за дыханием. По их данным, людям с диабетом особенно важно соблюдать все меры предосторожности при общении с другими гражданами.

Напомним, что ранее ученые Оксфордского университета в Великобритании сочли ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, а также хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания опасными факторами при коронавирусе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус угрожает даже людям, которые, казалось бы, ведут здоровый образ жизни: в частности, пневмонию нового типа обнаружили у российской телеведущей Насти Ивлеевой и ее супруга Элджея.

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