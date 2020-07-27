"Путин – слабый лидер": Волкер предрек России незавидное будущее

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, считающий маловероятным нападение российских войск на Украину со стороны Крыма, считает, что Владимир Путин «слабый» как политический лидер.

Такое мнение Волкер высказал в интервью проекту «Крым.Реалии», видеоверсия которого была опубликована 26 июля.

Такой ответ прозвучал на вопрос журналиста о том, «когда Россия изменится», пишет «Обозреватель».

«Это невозможно предвидеть. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера, наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения», — ответил Волкер.

Также дипломат добавил мнение о том, что «Россия — это сила, у которой есть много средств», но все эти средства она со временем теряет.

«А вот Украина, Европа и США тем временем будут оставаться очень сильными», — добавил Курт Волкер.

Напомним, что Курт Волкер дал совет, как «усадить» Россию за стол переговоров — для этого нужно добиться на эту страну государств-тяжеловесов — таких, как США, Германия и Великобритания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен в том, что Россию рано или поздно вынудят начать обсуждение дальнейшей судьбы Крыма, так как мир не может согласиться с тем, что в 21-м веке границы в Европе изменяются силой.

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