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Путину нет места среди лидеров G7: в Германии ответили на призывы Трампа
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7), которое вызывает неоднозначную реакцию в самих США.
Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post, пишет УНН.
По словам Мааса, исключение России из этого формата было связано с оккупацией Крыма и ситуацией на востоке Украины.
«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Маас отметил, что не согласен также с приглашением других стран на саммиты G7.
«Мы считаем нормальным формат G7 или G20, но против G11 или G12», — сказал он.
Маас также заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу, но при этом сохраняет позицию, что Крым является частью Украины. «Мы не можем просто так согласиться с тем, что в 21-м веке границы в Европе изменяются. Если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма», — сказал министр.
Также глава МИД ФРГ назвал «очень опытным» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. «Во время переговоров он последовательно отстаивает интересы Российской Федерации, но с ним всегда возможно найти приемлемое решение», — сказал Маас.
Напомним, что саммит «Группы семи» в текущем году был запланирован на июнь, однако позднее американский президент отложил его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести этот саммит в расширенном формате — при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что международное сообщество должно не допустить возвращения России в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.12
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