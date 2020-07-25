Подозреваемого в зверском избиении бойца «Азова» отпустили на свободу: в Запорожье протестуют

В Запорожье 25 июля из СИЗО вышел мужчина, который жестоко избил бойца полка «Азов», заступившегося за девушку. Боец находится в состоянии комы, подозреваемый — вышел под залог в 40 тысяч гривен. Активисты провели у стен ГУНП акцию протеста.

«Сегодня в 17:00 был выпущен из СИЗО человек, который нанес удар бойцу полка Азов Олегу Черевко, после которого тот упал и ударился головой и сейчас находится в коме 3 степени. Будущее Олега под вопросом, никто не знает, что с ним будет. Состояние тяжелое. Человек, который нанес удар и которого задержали правоохранительные органы, вышел из СИЗО под залог 40 тысяч гривен. Задержанный — дважды судим и его выпускают под минимальной залог — это позор», — говорит ветеран АТО Максим Зайченко, сообщает 061.

Судебное заседание, в ходе которого была избрана мера пресечения подозреваемому, проходило вчера вечером в Коммунарском райсуде города. Активисты и ветераны АТО уверены, что мужчина может оказывать давление на родственников пострадавшего и свидетелей.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый случай нападения на АТОшников. Летом в Хмельницком пророссийский блогер избил ветерана АТО за то, что он защищал Украину. В Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем избил ветерана АТО, ехавшего домой после лечения.

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