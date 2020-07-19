Свадьба принцессы Беатрис: первые фото и подробности

Стали известны подробности свадьбы внучки королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Беатрис, которая утром 17 июля неожиданно вышла замуж за сына итальянского графа Эдоардо Мапелли Моцци. Пара, обручившаяся в сентябре прошлого года, собиралась сыграть пышную свадьбу 29 мая в Лондоне, устроив прием в саду Букингемского дворца. Однако торжество пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что венчание перенесут на будущий год. Однако жених и невеста не стали ждать так долго и поженились без лишних церемоний и дополнительных оповещений.

На официальных сайтах королевской семьи были опубликованы несколько фотографий со свадьбы, которая состоялась в часовне Всех святых на территории расположенного рядом с Виндзорским замком особняка Royal Lodge, где проживают разведенные родители невесты — герцог Йоркский, принц Эндрю и Сара Фергюсон. Присутствовали всего 20 гостей — в том числе бабушка и дедушка невесты королева Елизаветы и принц Филипп, которые сейчас проживают в Виндзорском замке, но вскоре собираются уезжать в свой шотландский замок Балморал.

Как пишет издание Daily Mail, подружкой невесты была младшая сестра Беатрис принцесса Евгения, которая сама вышла замуж в октябре 2018 года в ходе роскошной церемонии, транслируемой по телевидению. Одним из мальчиков-пажей был четырехлетний Кристофер по прозвищу Вулфи — сын 37-летнего Эдоардо от предыдущих отношений.

Церковь была украшена белыми и розовыми цветами. Все соблюдали необходимую социальную дистанцию. Согласно новым требованиям правительства, музыкантов на свадьбе не было — музыка звучала в записи.

Фото Twitter Royal Family

Потом состоялась вечеринка в Royal Lodge, на территории которого был разбит шатер, оформленный в индийском стиле.

В качестве свадебного 31-летняя Беатрис использовала уже бывшее в употреблении платье цвета слоновой кости от Norman Hartnell, которое ей одолжила королева. Елизавета в 1962 году надевала его на одну из кинопремьер. Беатрис лишь дополнила наряд короткими рукавами из тюля. На голове невесты красовалась бриллиантовая тиара королевы Марии Текской (бабушки царствующей монархини), в которой в 1927 году шла под венец сама Елизавета.

Елизавета шла под венец в той же тиаре

Елизавета была в этом платье на премьере фильма "Лоуренс Аравийский"

Свадьба принцессы Беатрис стала самой скромной из всех королевских свадеб. Впервые за последние 235 лет такое событие прошло за закрытыми дверями. И, как полагают, виной тому не только карантин, но и скандал, в центре которого оказался отец невесты принц Эндрю из-за его связей с американским педофилом Джеффри Эпштейном. Ему было бы неловко вести дочь к алтарю на публике.

Эдо и Беа надеются, что позже, когда позволят обстоятельства, смогут отпраздновать свою свадьбу более пышно.

Фотографии и подробности свадьбы были обнародованы не сразу, чтобы не отвлекать внимание СМИ от другого события, произошедшего в Виндзорском замке позже в тот же день — официального посвящения королевой в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура.

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