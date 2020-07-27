27.64 / 27.94 31.92 / 32.55
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Вылетели окна": в доме в центре Киева прогремел взрыв

10:56 27 июля 2020
Полицейский автомобиль

Утром в понедельник, 27 июля в Киеве на Подоле, где ранее на съемной квартире нашли тела двух убитых девушек, в жилом доме прозвучал взрыв.

Как сообщает «Украинская правда», ЧП произошло на улице Нижний вал около пяти часов утра. Отмечается, что в доме номер 41 вылетели окна, была повреждена внутренняя отделка.

В комментарии изданию пресс-секретарь полиции Подольского района столицы Анна Страшок уточнила, что неизвестный предмет взорвался в районе второго этажа жилого дома.

«Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — отметила спикер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в сквере на Подоле. Конфликт спровоцировали двое нетрезвых мужчин, которые пытались заставить компанию отдыхающих покинуть сквер, что возле кинотеатра «Жовтень».

302

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейский автомобиль

"Вылетели окна": в доме в центре Киева прогремел взрыв

бердянск

Курортный Бердянск затопило после сильнейшего ливня (фото, видео)

Кадр из «Кошмар на улице вязов»

Умер актер из фильмов серии «Кошмар на улице Вязов» (фото)

ДТП под Борисполем

Микроавтобус отбросило на отбойник: под Борисполем произошла смертельная авария (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер