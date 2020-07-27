"Вылетели окна": в доме в центре Киева прогремел взрыв

Утром в понедельник, 27 июля в Киеве на Подоле, где ранее на съемной квартире нашли тела двух убитых девушек, в жилом доме прозвучал взрыв.

Как сообщает «Украинская правда», ЧП произошло на улице Нижний вал около пяти часов утра. Отмечается, что в доме номер 41 вылетели окна, была повреждена внутренняя отделка.

В комментарии изданию пресс-секретарь полиции Подольского района столицы Анна Страшок уточнила, что неизвестный предмет взорвался в районе второго этажа жилого дома.

«Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — отметила спикер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в сквере на Подоле. Конфликт спровоцировали двое нетрезвых мужчин, которые пытались заставить компанию отдыхающих покинуть сквер, что возле кинотеатра «Жовтень».

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