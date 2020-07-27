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На польско-украинской границе застряли сотни грузовиков: названа причина
На Волынской таможне перед пунктом пропуска «Ягодин» образовалась очередь из сотен грузовых автомобилей. Ранее сообщалось, какая тенденция негативно влияет на работу таможни.
Такая очередь, по словам корреспондента ТСН, приводит к тому, что водители простаивают перед пунктом до трех суток. При этом у них нет возможности пополнить запасы пищи, воды и даже сходить в туалет.
Длина очереди с украинской стороны составляет уже 10 км, а с польской — 20 км.
Вне очереди проезжают только пустые фуры и грузовики со скоропортящимся товаром. Дальнобойщики утверждают, что они больше времени проводят на границе, чем в пути, причем за такой простой не получают оплату. На таможне отмечают, что пропускная способность пункта не уменьшилась, и он работает в штатном режиме, а очереди возникли из-за выходных дней. В это время время всегда резко возрастает количество транспорта, пересекающего границу. Также повлиял ремонт пассажирской полосы на польской стороне.
Ранее сообщалось, что через пункт пропуска «Краковец» пытались провезти сумму незадекларированной валюты.
Фото: Volyn24103
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