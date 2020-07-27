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Зависит от состояния больного: в Украине вводят категории срочности приезда "скорой"
В Минздраве разработали оптимальные алгоритмы оказания гражданам экстренной медицинской помощи.
Об этом во время брифинга заявила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, рассказавшая о категориях больных, к которым будут в первую очередь отправляться медики «скорой».
«В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусмативает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы», — отметила Садовьяк.
К критической категории относят вызовы к пациенту, которому немедленно требуется помощь. Например, если наступила клиническая смерть или же человек получил политравму. К экстренной — пациенты в серьезном состоянии, к не экстренным — когда непосредственной угрозы жизни человеку нет.
На видео — с 20:20.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в идеале скорая помощь после звонка на 103 должна приезжать через 10−20 минут.124
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