Cлужба «скорой помощи»: что нужно изменить в ее работе?

Здоровье и медицина

От того, как действуют врачи «скорой», часто зависит, удастся ли спасти человека, у которого случился инсульт, инфаркт, либо того, кто попал в ДТП.

— Уже давно назрела необходимость реформировать службу экстренной медицинской помощи так, чтобы ее работа стала эффективнее, — говорит директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора. — Сейчас в Украине действует устаревшая и очень затратная модель управления экстренными службами, потому что нет единой системы: каждый регион все делает по-своему, а в результате возникают нестыковки, недопонимание.

— Какими должны быть первые шаги, чтобы устранить эти проблемы?

- Создание общенациональной службы экстренной помощи. Эту идею поддерживает и нынешняя команда Минздрава во главе с министром Зоряной Скалецкой. Год 2020-й объявлен президентом и правительством Годом экстренной медицинской помощи. Принят ряд важных документов. В Полтавской и Винницкой областях действует проект «Вчасна допомога». Он доказал свою эффективность. Столичная служба готова была начать реформирование еще год назад, провела ряд тендеров, но они были заблокированы. Сейчас мы возобновили работу в этом направлении.

— Что планируется сделать?

— В Киеве будет кардинально обновляться техническая база, что позволит повысить качество оказания помощи и скорость реагирования на вызовы. Обеспечить должный технический уровень службы экстренной помощи надо в каждом регионе. Сейчас к месту вызова мы должны приехать в течение десяти минут, если это в черте города, и за двадцать минут, если в пригороде. Но здесь возникает проблема: кому принимать вызов, например, в радиусе десяти километров от Киева? Областной «скорой» или нам? Ответ должен быть один: тому, кто может доехать быстрее и начать оказывать помощь. Ведь счет, порой, идет на минуты или даже секунды. Но из-за особенностей работы мобильных операторов тот, кто набирает 103 находясь на трассе, часто попадает на киевскую городскую службу. И наша «скорая» с трудом пробирается через пробки, чтобы доехать до пункта назначения. Необходимо разработать такой аппаратно-программный комплекс, который объединит все аварийно-спасательные службы. Кстати, на место катастрофы быстро должны приехать не только медики. Спасение попавших в беду людей зависит от скорости принятия решений и профессионализма всех служб.

О пилотном проекте, позволившем сделать работу службы экстренной помощи в Полтавской области более эффективной, рассказал начальник отдела медицины катастроф департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

— В Полтавской области успешно внедряется пилотный проект «Вчасна допомога».Хочу привести один факт: с момента действия этого проекта, смертность пострадавших во время ДТП уменьшилась в четыре (!) раза. И это благодаря правильной организации службы экстренной помощи. Ежедневно обслуживаем около 1700 — 2000 вызовов, и практически 60 процентов из них — экстренные. Информация о состоянии человека, у которого случился инфаркт или инсульт, может передаваться прямо из его квартиры или из машины «скорой». Тогда к моменту, когда его доставят в стационар, врачи уже будут понимать, какая помощь требуется — тромболизис, операция, стентирование. Главное — не потерять время. Во многом этому способствует созданная у нас единая оперативно-диспетчерская система. Если бы удалось распространить этот опыт по всем регионам страны, сформировать Единую электронную персонифицированную базу данных пациентов, спасать людей стало бы легче.

«Вчасна допомога» был и остается революционным проектом для Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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