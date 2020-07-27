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Происшествия

На Херсонщине полицейский погиб, спасая унесенных в море подростков, — СМИ

15:57 27 июля 2020
Тонущий человек

В Херсонской области, где недавно в ДТП погиб начальник сектора уголовного розыска подразделения полиции, утонул правоохранитель, бросившийся спасать подростков, которых на надувных кругах начало относить в море.

Как сообщает издание «Типичный Херсон», ЧП произошло на Арабатской стрелке, куда сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой на отдых.

Сообщается, что супружеская пара поставила палатку возле села Стрелкового и отправилась купаться. 33-летний старший сержант увидел, как в море уносит группу подростков. Он, а также другие отдыхающие бросились на помощь детям.

Подросткам помогли добраться до берега, однако полицейский пропал — немногим позже его обнаружили мертвым.

«Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие», — отметила пресс-офицер областного управления полиции охраны Жанна Нечай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области погиб сотрудник Торецкого отделения полиции Вячеслав Барков. Он утонул, когда вытаскивал свою дочь из скатившегося в воду легкового автомобиля.

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