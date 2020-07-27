В Николаеве будут судить полицейского, зверски избившего задержанного

Обвинительное заключение в отношении бывшего патрульного полицейского из Николаевской области направлено в суд. Экс-правоохранителя обвиняют в насилии, которое он применил к задержанному.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), на момент совершения преступления обвиняемый был сотрудником патрульной полиции. Во время задержания он положил мужчину в наручниках лицом к земле и начал его бить. Затем полицейский переместил задержанного в служебный автомобиль, где нанес еще несколько ударов. После этого он продолжил бить задержанного в Корабельном отделе полиции. В результате мужчина получил двусторонний перелом нижней челюсти и другие травмы.

Бывшему правоохранителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полицейские избили мужчину, который, по их мнению, был причастен к майнингу криптовалюты.

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