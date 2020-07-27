Беременная Светлана Тарабарова отметила свой 30-летний юбилей жаркими танцами (видео)

Беременная Светлана Тарабарова, показавшая, как обустраивает приобретенный дом и территорию возле него, отметила день рождения. Певице исполнилось 30 лет. В юбилей она призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой. Она опубликовала видео в Instagram, показав зажигательный танец под легендарную песню Gipsy Kings — Bamboleo.

«Влетаю в свой день рождения счастливой. Четко поняла: все зависит только от меня и моего настроения. Рожать людей, музыку и петь для вас мне кайф, как нравится», — написала Светлана под видео.

По случаю праздника она собрала самых близких друзей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Олег Винник отметит свой день рождения на стадионе.

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