- 18:11 "Хабаровск — это Украина": одиозный кремлевский пропагандист Соловьев рассмешил сеть
- 17:57 «Рай для задержанных»: журналист показал фото шикарной вечеринки в Ужгородском СИЗО
- 17:43 Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен оказалась в реанимации
- 17:21 Без полиции не обошлось: пассажиры без масок снова задержали электричку под Харьковом
- 17:17 Мирча Луческу покинул «Динамо», — СМИ
- 16:36 Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга
- 16:35 "Стена Трампа" рухнула под напором урагана
- 16:30 Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — одна крупа
- 16:22 В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков
- 16:10 В Николаеве будут судить полицейского, зверски избившего задержанного
- 16:09 Под Николаевом грузовик налетел на автомобиль дорожных рабочих, есть жертвы
- 15:57 На Херсонщине полицейский погиб, спасая унесенных в море подростков, — СМИ
Беременная Светлана Тарабарова отметила свой 30-летний юбилей жаркими танцами (видео)
Беременная Светлана Тарабарова, показавшая, как обустраивает приобретенный дом и территорию возле него, отметила день рождения. Певице исполнилось 30 лет. В юбилей она призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой. Она опубликовала видео в Instagram, показав зажигательный танец под легендарную песню Gipsy Kings — Bamboleo.
«Влетаю в свой день рождения счастливой. Четко поняла: все зависит только от меня и моего настроения. Рожать людей, музыку и петь для вас мне кайф, как нравится», — написала Светлана под видео.
По случаю праздника она собрала самых близких друзей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Олег Винник отметит свой день рождения на стадионе.48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 747 мм