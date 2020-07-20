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Шоу-бизнес

Беременная Светлана Тарабарова показала, как обустраивает новый дом (фото)

11:35 20 июля 2020
Светлана Тарабарова

Ожидающая второго ребенка певица Светлана Тараборава, которая приобрела коттедж под Киевом, показала, как занимается обустройством дома. Пока идет ремонт, она с мужем решила облагородить территорию и заложить свой сад, с фруктовыми деревьями, дубом, елью, липами и кленами. Высаживать Светлана решила собственноручно.

«Дети, дом и деревья должно расти одновременно. И это все о нашей семье сейчас. Для меня было важно дать жизнь одному из наших деревьев — это была моя мечта. Поверить не могу, что на наших глазах рождается наш собственный небольшой сад. Тут и фруктовые деревья, ель, маленькие дубы, липа, клен и куст агруса», — поделилась Светлана.

Ранее Тарабарова выпустила чувственный клип «Крила».

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