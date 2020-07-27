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"Хабаровск — это Украина": одиозный кремлевский пропагандист Соловьев рассмешил сеть
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев нашел оригинальную причину массовых протестов в Хабаровске, начавшихся после ареста губернатора Сергея Фургала — по его мнению, ситуацию в регионе раскачивают… украинцы, которые добиваются отделения края от РФ.
В своем Telegram-канале он рассказал, как в мятежном регионе продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине.
«Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию — призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети — это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как „Зеленый Клин“. Название, которое использовали для этих земель в XIX — начале XX веках переселенцы из Украины», — написал он, отметив также некоторое сходство между флагами Украины и Хабаровского края.
«Часто в социальных сетях мелькает фраза: „Хабаровск — это Украина“. Что, по сути, неприкрытый призыв к развалу России», — отметил он.
«Кстати да…"Хабаровск — это Украина», — отреагировала на «записки» Соловьева украинский журналист Янина Соколова.
Пользователи сети поддержали хабаровчан, спрогнозировав появление в ближайшее время «Хабаровской народной республики», а также напомнив, что и Кубань — исторически украинский регион.
Напомним, ранее в Краснодарском крае России запустили производство туалетной бумаги с названием «Крым».67
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