Украина

На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России

В Краснодарском крае России начали выпуск туалетной бумаги с названием «Крым». Ранее в Китае выпустили странный глобус, на котором Севастополь оказался на территории Кубани, а Ростов-на-Дону — в Украине.

О выпуске странной туалетной бумаги сообщает на своей странице в Facebook Александр Чернов.

«Кубань штампует туалетную бумагу «Крым»! Скрепненько получается! Киев! Давно пора освоить выпуск туалетной бумаги: «Москва. Кремль», — написал Чернов.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Великобритании, в публикации слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященной усилению НАТО, привело карту мира, на которой Крым указан как украинский. МИД Украины отреагировал на публикацию словами благодарности в адрес дипломатов — ведомство считает, что и другие представители Кремля должны последовать этому примеру.

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