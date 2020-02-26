24.42 / 24.65 26.47 / 26.81
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России

17:25 26 февраля 2020 244
Бумага
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Краснодарском крае России начали выпуск туалетной бумаги с названием «Крым». Ранее в Китае выпустили странный глобус, на котором Севастополь оказался на территории Кубани, а Ростов-на-Дону — в Украине.

О выпуске странной туалетной бумаги сообщает на своей странице в Facebook Александр Чернов.

«Кубань штампует туалетную бумагу «Крым»! Скрепненько получается! Киев! Давно пора освоить выпуск туалетной бумаги: «Москва. Кремль», — написал Чернов.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Великобритании, в публикации слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященной усилению НАТО, привело карту мира, на которой Крым указан как украинский. МИД Украины отреагировал на публикацию словами благодарности в адрес дипломатов — ведомство считает, что и другие представители Кремля должны последовать этому примеру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бумага

На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России

В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию

В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию

учитель

В России вдрызг пьяный учитель пытался провести урок, но что-то пошло не так (видео)

Репортер в разных обликах

Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер