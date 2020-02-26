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На Кубани откровенно показали, что значит Крым для России
В Краснодарском крае России начали выпуск туалетной бумаги с названием «Крым». Ранее в Китае выпустили странный глобус, на котором Севастополь оказался на территории Кубани, а Ростов-на-Дону — в Украине.
О выпуске странной туалетной бумаги сообщает на своей странице в Facebook Александр Чернов.
«Кубань штампует туалетную бумагу «Крым»! Скрепненько получается! Киев! Давно пора освоить выпуск туалетной бумаги: «Москва. Кремль», — написал Чернов.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Великобритании, в публикации слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященной усилению НАТО, привело карту мира, на которой Крым указан как украинский. МИД Украины отреагировал на публикацию словами благодарности в адрес дипломатов — ведомство считает, что и другие представители Кремля должны последовать этому примеру.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!