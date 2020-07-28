Отец Меган Маркл заявил, что ему не нравится то, кем она стала, и призвал дочь и зятя прекратить нытье

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл дал очередное интервью, в котором прокомментировал факты, изложенные в книге «В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». Книга поступит в продажу в августе, но британское издание The Times уже опубликовало ряд освещенных в ней подробностей.

Как пишет газета The Sun, 76-летний Томас, с которым Меган оборвала все контакты после своей свадьбы с принцем, заявил, что любит свою дочь, но ему «не нравится то, кем она стала». Он также отметил, что в книге, в которой история Меган и Гарри подается в выгодном для них свете, его дочь и зять на всех жалуются. «Сейчас самое худшее время для нытья», — сказал Томас, напомнив о людях, страдающих от пандемии коронавируса.

В биографии принца и бывшей актрисы утверждается, что для Меган стало большим ударом сотрудничество отца с папарацци, предложившими ему сделать серию постановочных снимков для улучшения его имиджа. Разгорелся скандал. Британская пресса обвинила Томаса в попытке нажиться на будущем родстве с королевской семьей. У него произошел сердечный приступ. И приехать в Великобританию на свадьбу дочери он не смог — хотя Меган настаивала на этом до последнего. К алтарю актрису, вопреки традициям, вел отец жениха — принц Чарльз.

В книге говорится, что Томас солгал Меган, когда она спрашивала, вступал ли он в сговор с папарацци или же является их жертвой. А также, что Маркла уговорила договориться с фотографами его старшая дочь Саманта, единокровная сестра Меган. Полученную прибыль они с отцом разделили. Фотограф Джефф Рейнер заработал на снимках Томаса (на которых тот читает книгу по истории Британии, делает мерки для костюма к свадьбе и изучает в интернете новости о Меган и Гарри) около 130 тысяч долларов. 30% от этой суммы получили Томас и Саманта.

Между тем в той же книге упоминается, что сама Меган, будучи актрисой сериала «Форс-мажоры», сама неоднократно заключала сделки с папарацци, сообщая им, куда и в какое время она собирается — чтобы те сделали ее якобы случайные фото.

Сюрпризом для Томаса стало также то, что Меган и Гарри отказались от предложения дворца оказать помощь мистеру Марклу, защитив его от нежелательного внимания СМИ. «То, что королевская семья советовала им помочь мне, а они отказались, просто невероятная новость», — сказал американец.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Уильям считал, что Гарри увлекся Меган Маркл в «ослеплении похотью», а тот обвинял брата в снобизме.



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