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Происшествия

В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки

9:33 28 июля 2020
Землетрясение

В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области зафиксировали очередное землетрясение — источник находился в районе села Монастырчаны.

Как сообщают в Главном центре специального контроля, источник землетрясения находился на глубине 11 километров. По расчетам специалистов, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области 29 июня 2020 года приборы зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился на глубине 5 километров.

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