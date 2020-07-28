В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки

В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области зафиксировали очередное землетрясение — источник находился в районе села Монастырчаны.

Как сообщают в Главном центре специального контроля, источник землетрясения находился на глубине 11 километров. По расчетам специалистов, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области 29 июня 2020 года приборы зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился на глубине 5 километров.



18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter