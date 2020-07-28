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Шоу-бизнес

Рыжий "Иванушка" закатил пир на 300 гостей в честь своего 50-летия (видео)

11:18 28 июля 2020
Андрей Григорьев-Апполонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, которому приписали внебрачного ребенка, с размахом отпраздновал 50-летние. Торжество проходило в банкетном зале White Park New Riga Bay, столы были расставлены в шатре. Несмотря на карантин из-за коронавируса, на юбилей были приглашены около 300 гостей: коллеги по шоу-бизнесу и друзья: Ольга Бузова, Саша Савельева, Настасья Самбурская, Андрей Макаревич, Григорий Лепс, Жанна Агузарова…

«Здесь все! Сейчас на сцене Григорий Лепс. Приехали все поздравлять Андрея. Дай Бог всем так выглядеть в 50 лет. Андрюха, ты наше солнышко. Мы с тобой столько лет дружим. Поздравляю», — писала Ольга Бузова в Instagram.

Была на празднике и бывшая жена Андрея Мария Банкова, которая вышла замуж за известного баскетболиста, а также их с Андреем сыновья. После развода мальчики остались жить с отцом.

На видео видно, что в масках были только официанты. Гости были рассажены довольно плотно, танцевали и обнимались.

«Всем спасибо! 5:0 я впереди, вечеринка удалась», — подписал видео именинник.

Родственников Андрей планирует собрать еще в Сочи, а также закатить гулянку в Ялте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов отпраздновал свой 40-летний юбилей с друзьями на яхте.

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