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Рыжий "Иванушка" закатил пир на 300 гостей в честь своего 50-летия (видео)
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, которому приписали внебрачного ребенка, с размахом отпраздновал 50-летние. Торжество проходило в банкетном зале White Park New Riga Bay, столы были расставлены в шатре. Несмотря на карантин из-за коронавируса, на юбилей были приглашены около 300 гостей: коллеги по шоу-бизнесу и друзья: Ольга Бузова, Саша Савельева, Настасья Самбурская, Андрей Макаревич, Григорий Лепс, Жанна Агузарова…
«Здесь все! Сейчас на сцене Григорий Лепс. Приехали все поздравлять Андрея. Дай Бог всем так выглядеть в 50 лет. Андрюха, ты наше солнышко. Мы с тобой столько лет дружим. Поздравляю», — писала Ольга Бузова в Instagram.
Была на празднике и бывшая жена Андрея Мария Банкова, которая вышла замуж за известного баскетболиста, а также их с Андреем сыновья. После развода мальчики остались жить с отцом.
На видео видно, что в масках были только официанты. Гости были рассажены довольно плотно, танцевали и обнимались.
«Всем спасибо! 5:0 я впереди, вечеринка удалась», — подписал видео именинник.
Родственников Андрей планирует собрать еще в Сочи, а также закатить гулянку в Ялте.
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