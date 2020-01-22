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У Рыжего из «Иванушек» обнаружился внебрачный ребенок (фото)
У солиста популярной российской группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова обнаружился внебрачный ребенок. О сыне от известного исполнителя заявила бывший тур-менеджер группы Леся Сазыкина. В откровенном интервью она рассказала, что много лет была любовницей Андрея и родила от него ребенка. Их сыну Герману исполнилось шесть лет.
Сазыкина утверждает, что их роман начался много лет назад, когда девушка пришла работать в группу тур-менеджером, сопровождала артистов на гастролях. Во время одной из поездок между Андреем и Лесей случилась близость, долгое время они скрывали связь.
«Я стала для него отдушиной. Андрей мог в любой момент мне позвонить и попросить, чтобы я к нему приехала. И я мчалась к нему. Нужно было куда-то съездить — Леся всегда готова. Я была безотказна. Знала, Андрюха влюбчивый. И влюбляет в себя окружающих. Терпела, ждала…», — рассказала в интервью КП Леся Сазыкина.
Девушка была влюблена в артиста и мечтала о свадьбе. Но Андрей женился, отношения с Лесей прерывались, то снова возобновлялись. После развода с первой супругой девушка снова надеялась на воссоединение. Но в 2008 году Андрей женился второй раз.
Сазыкина решила устраивать личную жизнь, вышла замуж. Но связь с тайным возлюбленным не прекращалась. Периодически они встречались. В 2013 году Леся родила сына Германа. И хотя мальчик записан на бывшего мужа, его биологическим отцом является именно Григорьев-Апполонов.
«Вообще с Андреем мы сразу договорились молчать о том, что у него есть внебрачный сын. Рушить его брак я не была готова. Да и Андрей не собирался уходить из семьи, в которой двое детей», — говорит Сазыкина.
Сейчас, когда он развелся со второй женой, Сазыкина решила публично рассказать правду об их отношениях. Говорит, что Андрей знал о существовании ребенка, всегда помогал деньгами и проводил время с мальчиком. Сам певец пока не комментировал информацию о внебрачном ребенке.
Музыкант воспитывает двоих сыновей от второго брака — 15-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. После развода родителей мальчики живут с отцом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывшая жена Апполонова родила ребенка 28-летнему баскетболисту.
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