В Чехии судят белоруса, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»

В Чехии городской суд Праги приступил к рассмотрению дела гражданина Беларуси, которому предъявлено обвинение в террористическом нападении — так в стране квалифицировали его участие в боях на востоке Украины на стороне боевиков.

41-летний Алексей Фадеев в конце 2014 года на длительное время уезжал из Чехии и воевал против ВСУ на Донбассе. В течение последующих лет он несколько раз возвращался в страну и опять уезжал на оккупированные территории, сообщает Радио Свобода.

Обвинительный акт мужчине вручили в местах лишения свободы в Чехии, где он отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

В случае признания вины ему может грозить новый тюремный срок от 12 до 20 лет.

На суде Фадеев через переводчика оправдал свое участие в боях на Донбассе желанием помочь местным жителям, которых, по его словам, захватили «фашисты», о «зверствах» которых он узнал в интернете. Поэтому он отправился на оккупированную территорию Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие. По его словам, намерений воевать с регулярной украинской армией у него не было, также якобы он не знал, что деятельность «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Ранее условный срок за участие в военных действиях на территории Украины на стороне сепаратистов получил гражданин Чехии Павел Кафка, а всего, по информации посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, на стороне террористов «ЛДНР» воевали 20 граждан Чехии.

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