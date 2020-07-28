- 13:32 Коронавирус в КПИ: среди заболевших есть офицеры
- 13:12 Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу
- 13:07 Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая
- 13:07 В ВР могут пройти 4 партии: разрыв между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой – За жизнь» сокращается
- 13:05 Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло
- 12:48 YouTube удалил пропагандистский канал «Царьград»
- 12:40 В Чехии судят белоруса, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»
- 12:38 Циклон Dana изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на 29 июля
- 12:38 Усик рассказал, почему решил выйти из всех социальных сетей
- 12:31 В Центре "Мироворец" заявили, что Портнов якобы причастен к уголовному преследованию Пашинского
- 11:55 Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины
- 11:43 «Слуга народа» Гетманцев заразился коронавирусом
В Чехии судят белоруса, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»
В Чехии городской суд Праги приступил к рассмотрению дела гражданина Беларуси, которому предъявлено обвинение в террористическом нападении — так в стране квалифицировали его участие в боях на востоке Украины на стороне боевиков.
41-летний Алексей Фадеев в конце 2014 года на длительное время уезжал из Чехии и воевал против ВСУ на Донбассе. В течение последующих лет он несколько раз возвращался в страну и опять уезжал на оккупированные территории, сообщает Радио Свобода.
Обвинительный акт мужчине вручили в местах лишения свободы в Чехии, где он отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.
В случае признания вины ему может грозить новый тюремный срок от 12 до 20 лет.
На суде Фадеев через переводчика оправдал свое участие в боях на Донбассе желанием помочь местным жителям, которых, по его словам, захватили «фашисты», о «зверствах» которых он узнал в интернете. Поэтому он отправился на оккупированную территорию Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие. По его словам, намерений воевать с регулярной украинской армией у него не было, также якобы он не знал, что деятельность «ДНР» противоречит Конституции Украины.
Ранее условный срок за участие в военных действиях на территории Украины на стороне сепаратистов получил гражданин Чехии Павел Кафка, а всего, по информации посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, на стороне террористов «ЛДНР» воевали 20 граждан Чехии.102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм