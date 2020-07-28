27.51 / 27.78 31.98 / 32.52
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Чехии судят белоруса, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»

12:40 28 июля 2020
Суд

В Чехии городской суд Праги приступил к рассмотрению дела гражданина Беларуси, которому предъявлено обвинение в террористическом нападении — так в стране квалифицировали его участие в боях на востоке Украины на стороне боевиков.

41-летний Алексей Фадеев в конце 2014 года на длительное время уезжал из Чехии и воевал против ВСУ на Донбассе. В течение последующих лет он несколько раз возвращался в страну и опять уезжал на оккупированные территории, сообщает Радио Свобода.

Обвинительный акт мужчине вручили в местах лишения свободы в Чехии, где он отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

В случае признания вины ему может грозить новый тюремный срок от 12 до 20 лет.

На суде Фадеев через переводчика оправдал свое участие в боях на Донбассе желанием помочь местным жителям, которых, по его словам, захватили «фашисты», о «зверствах» которых он узнал в интернете. Поэтому он отправился на оккупированную территорию Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие. По его словам, намерений воевать с регулярной украинской армией у него не было, также якобы он не знал, что деятельность «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Ранее условный срок за участие в военных действиях на территории Украины на стороне сепаратистов получил гражданин Чехии Павел Кафка, а всего, по информации посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, на стороне террористов «ЛДНР» воевали 20 граждан Чехии.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях: что произошло

Леонид Кучма

Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу

Юлия Строкина

Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку (фото, видео)

Киев

Циклон Dana изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на 29 июля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер