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Журналисты влипли в скандал, назвав наследницу престола Нидерландов "девушкой плюс-сайз"
Испанский журнал Caras подвергся острой критике за то, что назвал наследницу престола Нидерландов «девушкой плюс-сайз». 16-летняя принцесса Катарина Амалия, старшая из трех дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы, стала героиней последнего выпуска издания. Ее совместная с матерью фотография, опубликованная ранее королевским дворцом, была вынесена на обложку. При этом в заголовке посвященной принцессе статье сообщается, что она «гордится своей фигурой плюс-сайз».
А в подзаголовке говорится, что дочь короля, «жертва буллинга», достойно встречает критику при поддержке своих родителей и проходит подростковый период без всяких табу, защищая фигуру «настоящей женщины».
При этом в статье не приводится никаких цитат, в которых сама девушка публично комментировала бы свой вес.
Как сообщает издание Daily Mail, пользователи соцсетей и целый ряд СМИ (в том числе в Аргентине, откуда родом королева Максима) обвинили журналистов в бодишейминге — дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их тело. И что под видом борьбы с буллингом именно этим на самом деле и занимаются авторы статьи, которым следовало бы уважать чувства молодой девушки и уделить внимание достижениям будущей королевы, а не ее фигуре.
В ответ редакция журнала заявила, что статья о принцессе призвана была «бороться с навешиванием ярлыков» и вдохновлять читателей, которые испытывают неуверенность в отношении своей внешности.
У короля и королевы Нидерландов помимо Катарины-Амалии есть еще две дочери — 15-летняя Алексия и 13-летняя Ариана.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Жена принца Чарльза Камилла призвала к порядку веселившихся Кейт Миддлтон и королеву Максиму.
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