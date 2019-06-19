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Спустя полторы недели после того, как принц Гарри сделал «выговор» своей жене Меган Маркл на балконе Букингемского дворца, похожий инцидент произошел во время торжественной церемонии Ордена Подвязки в Виндзоре. В сеть попало видео, на котором 71-летняя жена принца Чарльза Камилла призывает к порядку 37-летнюю Кейт Миддлтон (жену своего пасынка принца Уильяма) и 48-летнюю королеву Нидерландов Максиму.

Кейт и Максима весело болтали, увлеченные разговором, когда герцогиня Корнуольская Камилла постучала пальцем по руке стоявшей рядом нидерландской королевы, и, произнеся несколько суровых слов, указала вперед, давая понять, что дамам нужно принять серьезный вид и выпрямиться перед началом торжественной процессии. Кейт и Максима сразу же поубавили эмоции и встали «по стойке смирно». Заодно «подтягивается» и стоявшая с другой стороны от Камиллы королева Испании Летисия.

Напомним, что принц Гарри, во время парада в честь дня рождения королевы, довольно резко велел поминутно оборачивавшейся к нему Меган повернуться лицом к публике и смотреть вперед. Герцогиня Сассекская после этого выглядела обиженной и расстроенной.

Между тем авторитетное издание The Sunday Times пишет, что один из самых высокопоставленных членов королевской семьи (кто именно — не называется) уверен, что брак Меган и Гарри не продлится дольше трех лет. И считает, что бывшая актриса вышла замуж за принца только ради его высокого положения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил старушку: пенсионерка в больнице в тяжелом состоянии.

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