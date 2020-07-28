Тина Кароль в изысканном блестящем платье спустилась в столичную подземку (фото)

Популярная певица Тина Кароль, покорившая вместе с сыном Вениамином Говерлу, удивила поклонников. Звезда в изысканном блестящем платье от британского дизайнера David Komа, подчеркивающем ее фигуру, спустилась в столичную подземку. Она появилась на станции киевского метрополитена «Дорогожичи», удивив обычных пассажиров. В холле Тина исполнила несколько своих хитов, устроив импровизированный концерт.

Пассажиры не спешили отправляться по своим делам, они с интересом наблюдали за происходящим, пели вместе с Тиной и фотографировались на память. Тина говорит, что спускаться в метро для нее обычное дело, особенно, если на дорогах пробки. А вот пела в метро она впервые.

«Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию — неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться. Пробки в Киеве — нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро», — рассказала Тина Кароль и добавила, что на такой эксперимент она пошла ради съемок праздничного концерта «З Днем народження, Україно!» канала «Украина».

Напомним, Тина Кароль получила от президента Владимира Зеленского орден княгини Ольги ІІІ степени. Недавно певица выступила на фестивале «Славянский базар» в Витебске в рамках Дня Украины.

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