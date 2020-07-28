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В Санкт-Петербурге после столкновения произошло крушение поездов: впечатляющее видео

15:29 28 июля 2020
В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда

В российском Санкт-Петербурге, где недавно внедорожник на полной скорости влетел в кафе, столкнулись два товарных поезда — локомотивы сошли с рельсов, а железнодорожное полотно покорежилось.

Инцидент произошел на Малой Балканской. В сети пишут, что пострадал один человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге погиб рабочий — крыша здания сложилась и рухнула вниз, а вместе с ней обрушилась и большая часть стен комплекса.

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