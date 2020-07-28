Вареники с ягодами на пару: легкий рецепт (фото)

Ягоды и фрукты — еще один дар природы, за который мы любим лето. Их можно есть соло, можно заготовить на зиму, а еще — приготовить из них немало сезонных лакомств. Например, что может быть вкусней вареников с вишней, черникой, голубикой? Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделился шеф-повар одного из киевских ресторанов Александр Головачев.

— Хорошая идея — приготовить в сезон ягод вареники на пару, — говорит Александр Головачев. — Они получаются пышные и воздушные. И, в отличие от обычных, на следующий день не теряют своих свойств. Обжарьте их на сковороде, и они будут не менее вкусными, чем вчера.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Рецепт очень простой.

Вареники с вишней и черникой на пару Мука — 850 г Кефир — 800 г Сода — 35 г (не гасить) Соль — 3 г Яйца — 2 шт. Черника — 450 г Вишня — 450 г Сахар — 200 г Сливочное масло — 200 г Готовим так: просеиваем муку и в нее добавляем соль и соду (не гасим). Яйца и кефир добавляем в воронку, сделанную из муки. Всё вымешиваем. Тесто готово. Раскатываем его и формируем вареники. С ягодой обязательно добавляем немного сахара. Делаем паровую баню и готовим под крышкой 7−10 минут. Готовые вареники выкладываем в посуду с предварительно растопленным сливочным маслом, перемешиваем. Подаем со сметаной или медом. Приятного аппетита!

— Какие еще ягоды можно миксовать?

— Те, которые у вас есть. Это могут быть малина, черника, голубика… А в зимнее время можно использовать замороженные ягоды. Предварительно их следует разморозить на сите, чтобы стек лишний сок. К слову, необязательно в качестве начинки использовать ягоды. Подойдут жареные грибы, тушеная капуста или мясо.

— Как правильно делать паровую баню?

— Наполняем кастрюлю водой на треть. Накрываем и обвязываем марлей. На нее выкладываем вареники, накрываем крышкой. Через семь минут готово!

— Какие еще вкусности можно приготовить с начинкой из ягод и фруктов?

— Например, вареники с грушевым вареньем. Они нереально вкусные!

Рогалики с грушевым вареньем Мука — 3,5 ст. (600−700 г) Сливочное масло или маргарин — 250 г Сметана — 1 ст. или 280 г Соль — 0,5 ч. ложки Грушевое варенье (груша долькой) или другое густое варенье — 500 г Сахарная пудра 50−100 г Предварительно замороженное масло натираем на крупную терку. В натертое масло добавляем просеянную муку. В конце добавляем сметану и вымешиваем до однородного теста. Тесто разделяем на 8−9 частей. Каждую часть раскатываем как на пиццу, только очень тонко. Разрезаем на 8 треугольников. Каждый треугольник наполняем вареньем (в нашем случае дольки груши) и скатываем в рогалик. Выкладываем на противень, предварительно застеленный пергаментом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 25−30 мин. В конце, когда рогалики остыли, притрушиваем сахарной пудрой.

Рогалики с грушевым вареньем – настоящее наслаждение (фото из альбома Александра Головачева)

— Какими должны получиться рогалики?

— Мягкими, с легкой карамелью от варенья.

— Какая альтернатива грушевому варенью?

— Любое варенье с кусочками ягод и фруктов — из айвы, абрикосов, вишни, инжира, ананаса… Кстати, еще советую приготовить творожную запеканку с яблоками и клубникой.

Творожная запеканка с яблоком и клубникой Творог — 350 г Яйца — 5 шт. Сахар — 200 г Мука — 350−400 г Крахмал — 5 г Сливочное масло — 200 г (растопить) Разрыхлитель — 10 г Яблоки «голден» — 3 шт. Клубника — 150 г Хорошо взбиваем яйца и сахар, добавляем просеянную муку, разрыхлитель и растопленное масло. Хорошо перемешиваем, тесто должно быть густым. Очищаем яблоки и нарезаем дольками. Клубнику посыпаем крахмалом. Яблоки и клубнику выкладываем поверх теста. Готовим в духовке при 180 градусах 45−50 мин. (готовность проверить шпажкой).

Творожная запеканка с яблоками и клубникой понравится и взрослым, и детям (фото из альбома Александра Головачева)

— Вы стажировались во Франции. Как приготовить французский багет?

— Это несложно, если следовать рецепту.

Французский багет Мука — 500 г Вода — 360 мл (слегка теплая — 30−40 градусов) Дрожжи — 18 г Соль — 10 г В просеянную муку добавляем воду, в которой развели дрожжи и соль. Ставим на расстойку на 2 часа и каждые 30 минут вымешиваем. Потом разделяем на 3−5 частей, формируем в виде булочек, накрываем пленкой или полотенцем и оставляем на расстойку на 10−15 минут. Вымешиваем и формируем багет. Сформированные багеты выкладываем на полотенце, предварительно присыпанное мукой. Ставим на расстойку на 20 минут. В конце делаем надрезы на багетах и выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 250 градусов, 30 минут — до золотистой корочки. Готовые багеты нужно накрыть полотенцем и слегка сбрызнуть водой.

Французский багет имеет хрустящую корочку, а внутри должен быть мягким (фото из альбома Александра Головачева)

— Какие критерии правильного багета?

— Корочка должна быть хрустящей, а внутри багет должен быть мягким.

— С чем лучше всего есть багет?

— Во Франции классическим сочетанием является багет с гусиной печенью и конфитюром. Например, из инжира.

— Как правильно хранить багет?

— Лучше его есть в первый день. Но в случае необходимости допустимо хранить пару дней под пленкой.

— Какие блюда у вас любимые?

— Люблю красный борщ, голубцы и всё, что приготовлено в дровяной печи.

Александр Головачев: «Готовьте с любовью!» (фото из альбома Александра Головачева)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Готовьте с любовью!

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