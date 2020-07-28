В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего военного

В понедельник, 27 июля, в Кропивницком, предположительно, совершил самоубийство командир противопожарной роты воинской части А-1405. Ранее в этой области на наблюдательной вышке застрелилась сотрудница Петровской исправительной колонии.

Как сообщает «Суспільне», в Кропивницком обнаружили повесившегося капитана Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщила и.о. заместителя командира части А-1405 Анна Вольская. По ее словам, тело нашли 27 июля в лесополосе возле улицы Жадова.

«В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», — дала комментарий Вольская.

Мужчине было 33 года.

Ранее сообщалось, что повешенного военнослужащего обнаружили в Днепропетровской области — он был капитаном ВСУ.

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