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В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего военного
В понедельник, 27 июля, в Кропивницком, предположительно, совершил самоубийство командир противопожарной роты воинской части А-1405. Ранее в этой области на наблюдательной вышке застрелилась сотрудница Петровской исправительной колонии.
Как сообщает «Суспільне», в Кропивницком обнаружили повесившегося капитана Вооруженных сил Украины. Об этом СМИ сообщила и.о. заместителя командира части А-1405 Анна Вольская. По ее словам, тело нашли 27 июля в лесополосе возле улицы Жадова.
«В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», — дала комментарий Вольская.
Мужчине было 33 года.
Ранее сообщалось, что повешенного военнослужащего обнаружили в Днепропетровской области — он был капитаном ВСУ.120
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