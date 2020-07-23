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Происшествия

На Днепропетровщине нашли повешенным 52-летнего военнослужащего (фото)

15:12 23 июля 2020
центр

В четверг, 23 июля, в поселке Широкое Днепропетровской области в здании территориального центра комплектации и соцпомощи нашли повешенным военнослужащего. Ранее самоубийство совершил сотрудник Управления госохраны.

По предварительным данным, умершим оказался 52-летний капитан ВСУ. Его обнаружили офицеры, после чего вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицейских. Причину смерти и обстоятельства случившегося предстоит установить следователям и судмедэкспертам, сообщает «Первый городской».

Напомним, 5 июля в Житомире на территории, где дислоцируется 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, нашли повешенным военнослужащего срочной службы.

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