На Днепропетровщине нашли повешенным 52-летнего военнослужащего (фото)

В четверг, 23 июля, в поселке Широкое Днепропетровской области в здании территориального центра комплектации и соцпомощи нашли повешенным военнослужащего. Ранее самоубийство совершил сотрудник Управления госохраны.

По предварительным данным, умершим оказался 52-летний капитан ВСУ. Его обнаружили офицеры, после чего вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицейских. Причину смерти и обстоятельства случившегося предстоит установить следователям и судмедэкспертам, сообщает «Первый городской».

Напомним, 5 июля в Житомире на территории, где дислоцируется 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, нашли повешенным военнослужащего срочной службы.

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