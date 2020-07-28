Индиец проглотил 20-сантиметровый нож и выжил

Житель индийского города Палвал во время приступа психоза проглотил 20-сантиметровый кухонный нож. И умудрился после этого выжить.

Как рассказал впоследствии мужчина, который имеет проблемы с душевным здоровьем и регулярно курит марихуану, идея «съесть нож» пришла ему в голову во время карантина. Сначала он пытался его прожевать, а потом проглотил, запив водой. После этого в течение месяца он чувствовал себя нормально. Но затем начались сильные боли в животе. Его госпитализировали.

Оказалось, что лезвие проткнуло двенадцатиперстную кишку и застряло в печени. Это провело к кровотечению, инфекции и сепсису. Сначала врачи решили взять под контроль сепсис и применили лечение антибиотиками и переливание крови. В печень 28-летнего пациента также вставили трубку, которая в течение пяти дней отсасывала по 100 миллилитров гноя.

Затем решено было провести хирургическое вмешательство. Как пишет издание The Tribune, врачи мединститута AIIMS в Дели провели трехчасовую операцию, в ходе которой извлекли нож из внутренностей.

«Нож мог с легкостью проткнуть пищевод и попасть в трахею, сердце или задеть сосуды на пути от ротовой полости к печени через двенадцатиперстную кишку… Мы искали похожие случаи в специализированной литературе, но о проглатывании таких больших и острых ножей не сообщалось», — рассказал профессор желудочно-кишечной хирургии Индийского института медицинских наук Нихар Ранджан Даш.

Сейчас жизнь индийца вне опасности. Однако ему требуется психиатрическая помощь".

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пищеводе мужчины из Запорожской области обнаружили нож.



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