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В Китае врачи «оживили» женщину, сердце которой остановилось на три дня
Врачи больницы китайского города Сиань сумели запустить сердце 23-летней пациентки, которое не билось в течение трех дней.
Как сообщает издание Global Times, после перенесенной на фоне переутомления простуды у девушки случился фульминантный миокардит, который привел к кардиогенному шоку. Сердце пациентки перестало биться. Тогда медики применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом.
Через три дня сердечная функция восстановилась.
В отсутствие сердцебиения женщина оставалась в сознании и могла разговаривать с окружающими. Находясь на грани жизни и смерти, она пребывала в приподнятом расположении духа и переписывалась с друзьями, рассказывая им о своем удивительном опыте.
История вызвала большой резонанс в китайских соцсетях. Узнав, что пациентка регулярно не ложилась спать допоздна, что в итоге ослабило ее иммунную систему, не справившуюся с простудой, пользователи давали себе зарок не следовать ее примеру.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что врачи спасли 10-летнюю девочку, у которой шесть дней не билось сердце.
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