Грызлов, скорее всего, захочет уйти из ТКГ вслед за Кучмой, — Гармаш

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, ранее выступивший со скандальным заявлением о том, что «в Украине создано еще два государства», может покинуть Минские переговоры.

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил главный редактор «Острова» Сергей Гармаш, участник политической подгруппы ТКГ.

По мнению Гармаша, Грызлову будет тяжело разговаривать с вице-премьером Алексеем Резниковым, к которому он не очень хорошо относится.

«Не исключено, ему не дадут это сделать, но он точно захочет. Мы-то знаем самомнение российских представителей. Грызлов в прошлом председатель Госдумы РФ, ему будет тяжело разговаривать с Резниковым. Тем более Грызлов неоднократно высказывал свое не очень хорошее отношение к Резникову. Будет это плюсом или минусом? Думаю, любое обновление в ТКГ пойдет на пользу. Когда одни и те же люди несколько лет находятся в процессе и пять лет говорят «нет», им будет тяжело в дальнейшем сказать «да», — считает Гармаш.

В свою очередь, Резников считает Грызлова недоговороспособным. По его мнению, приблизить мир может только ротация представителей России и «республик"в ТКГ по Донбассу.

Напомним, сегодня стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма покидает Трехстороннюю контактную группу. В работе ТКГ объявлен перерыв до 18 августа.

Борис Грызлов уже выразил недовольство уходом из ТКГ главы украинской делегации Леонида Кучмы, участие которого якобы помогало «избежать эскалации» на Донбассе, передают РИА Новости. Он добавил, что именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под минскими соглашениями, а «инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его непосредственном участии».

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