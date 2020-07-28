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Происшествия

В Запорожье спасли пенсионерку, повисшую на перилах балкона 9-го этажа (видео)

20:53 28 июля 2020
висящая женщина

В Запорожье родственникам удалось спасти пожилую женщину, которая повисла на балконе, держась за перила обеими руками. Ранее в Москве женщина 15 минут за руки держала пьяного мужчину, пока на помощь не прибыли спасатели.

Инцидент в Запорожье произошел в Хортицком районе на Бабурке. Запорожанка была на волоске от смерти, держась руками за оконную раму и могла в любой момент сорваться и упасть с высоты.

Ее вовремя заметили родные и бросились спасать, пишет VGORODE.

Почему женщина оказалась на улице за шаг от смерти — неизвестно. Очевидцы предполагают, что женщина могла упасть случайно, или же пыталась покончить с собой.

В патрульной полиции эту ситуацию пока не прокомментировали.

Жители соседней многоэтажки инцидент зафиксировали на видео и выложили в соцсети.

Напомним, сегодня в Харькове неизвестный мужчина упал предположительно с 22 этажа на припаркованный во дворе дома автомобиль. В начале июня в соседнем харьковском доме с окна 19 этажа выпрыгнула молодая женщина вместе с шестимесячным ребенком.

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