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В Харькове мужчина рухнул с огромной высоты прямо на автомобиль (фото)
Во вторник, 28 июля, в Харькове на улице Культуры неизвестный мужчина упал на припаркованный во дворе дома внедорожник «Audi». Два месяца назад в соседнем доме с 19 этажа выпрыгнула женщина с ребенком.
Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию Харькова в 13:25.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.
Погибшему на вид 35−45 лет, говорится в сообщении полиции.
По словам очевидцев, рядом идет стройка и на шум не сразу обратили внимание. Предположительно, мужчина выпал с 22 этажа, передает местный сайт 057.
«ФАКТЫ», писали о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном.
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