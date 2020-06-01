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В Харькове мать с ребенком «выпали из окна»: фото с места жуткой трагедии
В Харькове с 16 этажа жилого дома выпали мать и ребенок. Ранее в Одессе выяснились шокирующие подробности падения с пятого этажа женщины с семилетней дочерью.
Как сообщает в Facebook группа «Харьков 1654», трагедия произошла на улице Культуры, в доме 22 В. Пока нет информации, по каким причинам выпали женщина с ребенком.
«Сбросились или нет, неизвестно, следователи молчат», — говорится в сообщении.
По словам жителей дома, погибшая женщина не страдала психическими расстройствами, она нормально общалась со всеми соседями.
Ранее сообщалось, что случай со смертельным исходом произошел в оккупированном Крыму — на четырехлетнюю девочку упала тумба с телевизором. Ребенок находился под присмотром прабабушки и получил травму головы.222
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