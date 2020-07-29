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Мир

Бывшая жена Джеффа Безоса передала на благотворительность 1,7 миллиарда долларов

8:44 29 июля 2020
Джефф и Маккензи Безос

Бывшая жена самого богатого человека в мире, которая в течении одного дня побывала богатейшей в мире женщиной, передала на благотворительность гигантскую сумму. Как сообщает издание The Mirror, вернувшая себе девичью фамилию писательница Маккензи Скотт в течение года пожертвовала в общей сложности 1,7 миллиарда долларов.

Маккензи присоединилась к The Giving Pledge («Клятве дарения») — филантропической кампании, начатой в 2010 году американскими миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Подписывая соглашение, богачи обещают отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность — при жизни или после смерти.

Бывшая миссис Безос передала деньги организациям, отстаивающим права человека, борющихся за изменения климата и занимающихся вопросами здравоохранения.

Экс-супруг Маккензи, основатель Amazon Джефф Безос, в отличие от своих соперников в борьбе за звание самого богатого человека в мире — Гейтса и Баффета — практически не занимается благотворительностью на регулярной основе. Хотя иногда делает пожертвования в разные фонды.

После «самого дорогого в мире развода» в 2019 году Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые на тот момент стоили около 37 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что богатство Джеффа Безоса достигло новой рекордной отметки.

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