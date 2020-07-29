- 08:44 Бывшая жена Джеффа Безоса передала на благотворительность 1,7 миллиарда долларов
- 08:31 Перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали о провокации боевиков
- 08:16 Под Харьковом «скорая» насмерть сбила женщину: момент жуткой аварии попал на видео
- 08:02 Вечером 29 июля у иудеев начинается пост: чего нельзя делать в течение суток
- 07:59 Бросила вызов мальчишкам: 11-летняя девочка установила украинский рекорд по стоянию в планке
- 07:40 У 78% переболевших коронавирусом возникают проблемы с сердцем — результаты исследования
- 07:36 Российский боксер убил отца трех детей, заступившегося за инвалида
- 07:33 В СНБО оценили угрозу российского вторжения с юга
- 07:08 Синоптики уточнили, какой будет погода в Украине в последние дни июля
- 06:56 Месть за контакты с Тайванем: китайские хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана
- 06:30 Под Киевом легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали люди
- 06:10 Ученый установил связь между избыточным весом чиновников и скрытым уровнем коррупции в стране
Бывшая жена Джеффа Безоса передала на благотворительность 1,7 миллиарда долларов
Бывшая жена самого богатого человека в мире, которая в течении одного дня побывала богатейшей в мире женщиной, передала на благотворительность гигантскую сумму. Как сообщает издание The Mirror, вернувшая себе девичью фамилию писательница Маккензи Скотт в течение года пожертвовала в общей сложности 1,7 миллиарда долларов.
Маккензи присоединилась к The Giving Pledge («Клятве дарения») — филантропической кампании, начатой в 2010 году американскими миллиардерами Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Подписывая соглашение, богачи обещают отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность — при жизни или после смерти.
Бывшая миссис Безос передала деньги организациям, отстаивающим права человека, борющихся за изменения климата и занимающихся вопросами здравоохранения.
Экс-супруг Маккензи, основатель Amazon Джефф Безос, в отличие от своих соперников в борьбе за звание самого богатого человека в мире — Гейтса и Баффета — практически не занимается благотворительностью на регулярной основе. Хотя иногда делает пожертвования в разные фонды.
После «самого дорогого в мире развода» в 2019 году Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые на тот момент стоили около 37 миллиардов долларов. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что богатство Джеффа Безоса достигло новой рекордной отметки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм