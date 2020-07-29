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Общество и люди

Экстремалы прыгнули в реку с крыши вагона: в сети обсуждают видео

12:33 29 июля 2020
Прыжок с моста

В сети активно обсуждают видео, на котором сняты очередные экстремальные «развлечения» — двое парней прыгают в реку с крыши проходящего по мосту поезда.

«Мужчины — это случайно выжившие мальчики». Киев. Гидропарк. Интересно, они всплыли?" — комментирует кадры разместивший видеоролик в социальных сетях Анатолий Бурбеза.

Под этим постом завязалась оживленная дискуссия. Несколько комментаторов отметили, что это видео старое, и что экстремалы благополучно выбрались на берег.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, на котором видно, как несколько парней бегают по крышам вагона поезда метро, стоящего на станции «Днепр».

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