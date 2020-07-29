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Билла Гейтса возмутили высказывания Илона Маска о коронавирусе
Сооснователь компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс раскритиковал своего «коллегу"-миллиардера — основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, вместе с которым входит в число богатейших людей мира.
Гейтс возмущен высказываниями Маска о коронавирусе. Он считает, что Илону следовало бы заниматься тем, в чем он по-настоящему разбирается, а не сеять дезинформацию.
Гейтс заявил об этом в интервью программе Squawk Box на американском телеканале CNBC.
«Илон позволяет себе возмутительные комментарии. Он не имеет особого представления о вакцинах. Он создает отличные электроавтомобили. И его ракеты тоже работают хорошо. Поэтому он может говорить об этих вещах. Я надеюсь, что он не путает их с теми областями, в которых не разбирается», — приводит слова Билла Гейтса издание Business Insider.
Ранее Маск сделал ряд спорных заявлений о COVID-19. Так, в начале июля он сказал, что официальной статистике выявленных случаев заболевания в США не стоит доверять из-за большого количества ложноположительных тестов.
Он также выступал против карантина, утверждая, что такие меры нарушают права граждан. И утверждал, что «дети обладают иммунитетом» к коронавирусу — хотя ведущие ученые установили, что дети любого возраста могут заразиться COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества.
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