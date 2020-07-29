Анна Седокова рассказала, как закрутила роман с женатым спортсменом (видео)

Бывшая солистка «ВИА-Гры» Анна Седокова, которая в третий раз собралась замуж, рассказала, как начинались отношения с Янисом Тиммой. Певица говорит, что латвийский баскетболист ей понравился с первого взгляда, но общаться с ним она не решалась. Но Янис был настойчив, писал ей сообщения в социальной сети. Об этом Анна рассказала бывшей жене Федора Бондарчука Светлане в ее проекте «Света вокруг света» на YouTube.

«Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались», — рассказала Анна.

Тимма говорит, что с первой встречи понял, что певица — родной человек, будто знал ее 20 лет.

«Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык», — сказал Янис.

В то время, когда он начал встречаться с Анной, был женат, сыну еще и года не было. Спортсмен принял решение о разводе. С уже бывшей женой, которая болезненно приняла разрыв, ему и сейчас сложно находить общий язык.

«Сейчас еще сложно. С момента развода только год прошел, но я стараюсь ради ребенка», — рассказал спортсмен.

Сейчас Анна и Янис живут вместе в Москве, где певица купила квартиру. Спортсмен сделал певице предложение руки и сердца в США. Она ответила согласием.

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