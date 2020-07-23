Анна Седокова в третий раз выходит замуж

Популярная певица Анна Седокова, улетевшая с возлюбленным спортсменом Янисом Тиммой в США, в третий раз выходит замуж. В Америке 27-летний баскетболист сделал ей предложение, а она ответила согласием и посвятила любимому трогательный пост в Instagram. Анна показала романтический кадр — они вдвоем на яхте, в объятиях, рядом букет роз.

«Мне кажется, „до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит „любить больше жизни“. Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее», — написала Анна.

Она пообещала будущему мужу стать лучшей женой, другом и партнером, родить еще детей.

«Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе „ДА“. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», — поделилась своим счастьем Седокова.

Напомним, 37 летняя певица официально дважды была замужем. Ее первым мужем был футболист Валентин Белькевич, но после рождения дочери Алины брак вскоре распался. Второй раз Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского и родила ему дочку Монику. Но через несколько лет брак распался, девочка осталась жить в США с отцом. А Анна родила еще и сына Гектора от молодого российского олигарха Артема Комарова. С ним певица рассталась еще до рождения ребенка. Анна одна воспитывала троих детей. О романе с Янисом заговорили осенью прошлого года. Тогда певицу обвиняли в том, что она увела спортсмена из семьи.

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