Самое красивое на свете: Анна Седокова показала кольцо от Яниса и рассказала о помолвке (видео)

Бывшая солистка «ВИА-Гры» Анна Седокова, которая выходит замуж за своего возлюбленного спортсмена Яниса Тимму, показала кольцо, с которым он делал предложение, и рассказала, как это было.

По словам звезды, отправляясь на прогулку, она даже не подозревала, что ее ждет. Но Янис все тщательно спланировал заранее, подговорив друзей.

«Мы решили поехать на лодку, но ровно за 10 минут до того, как отплыть, она поломалась. Мы, всей нашей большой компанией, развернулись назад и @janis.timma был очень раздражён. Я думаю, как же так можно расстраиваться из-за лодки», — рассказала Анна.

Янис не отступил, нашел другую лодку. Но романтичному признанию помешал проливной дождь. Как только вышло солнце, он неожиданно преподнес Анне огромный букет алых роз и сделал предложение руки и сердца.

«Эту историю я расскажу потом, если мой муж разрешит», — не стала раскрывать все детали Седокова и пообещала, что непременно родит любимому ребенка.

«И да. Кольцо. Самое красивое на свете! Хотя, я бы вышла за него, даже если бы он сделал предложение пробкой от шампанского!», — добавила счастливая певица.

Напомним, 37-летняя Анна Седокова уже дважды была замужем. Она воспитывает троих детей: дочь Алину от брака с Валентином Белькевичем, дочь Моника живет с отцом в США и сына Гектора, с отцом которого рассталась по появления мальчика на свет.

Сейчас Анна и Янис проводят время в США, где она общается с дочкой Моникой, вместе отпраздновали ее день рождения.

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