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Деньги

У Шмыгаля определились с размером компенсации за невыданные бэби-боксы

16:13 29 июля 2020
Беби-бокс

Правительство приняло решение, что молодым родителям вместо «беби-бокса», выдавать который начали с 2018 года, будут выплачивать по пять тысяч гривен.

Такое решение приняли на заседании Кабмина — соответствующий проект постановление разработал Минсоцполитики. Документом предлагается ввести пилотный проект по целевой денежной выплате в 2020 — 2021 году.

Родители могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с дня рождения ребенка и потратить деньги на покупку необходимых для ребенку вещей в течение года.
Счета предлагают открывать в «ПриватБанке» — родителям выдадут специальную социальную карточку. Более того, целевое использование средств хотят контролировать, в том числе, и через магазины, которые привлекут к этой пилотной программе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «беби-бокс» входили 70 предметов, необходимых для новорожденного в первые месяцы жизни.

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