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Происшествия

В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за "минирования" (видео)

23:10 29 июля 2020
ТРЦ Харькова

В среду, 29 июля, история с «минированием» объектов в Украине получила свое продолжение в Харькове, где к правоохранителям поступила информация о якобы заложенной взрывчатке в торговом центре в Московском районе города.

Об этом сообщили в городском управлении Нацполиции.

На место прибыли следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

«В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тысяч кв. метров помещений и около 1 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4 тысячи человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, речь идет о торгово-развлекательном комплексе «Украина».

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время полиция пытается установить личность правонарушителя.

Напомним, ранее в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля возле торгового центра «Метрополис» на Оболони; для обеспечения безопасности территорию торгового центра брали в оцепление.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подозреваемому в «минировании» моста в Киеве мужчине изменили меру пресечения.

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