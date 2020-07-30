Google протянет оптоволоконный кабель из США в Европу по дну океана

Компания Google решила проложить новый подводный оптоволоконный кабель между США, Великобританией и Испанией, который был бы защищен намного лучше защищен от злоумышленников.

Прокладка кабеля будет проводиться в рамках проекта по улучшению услуг компании, пишет CNBC.

При этом в заялении указывается, что кабель, получивший название в честь одной из основоположниц компьютерных наук Грэйс Хоппер, обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

«После ввода в эксплуатацию кабель Грэйс Хоппер станет одним из первых новых кабелей, соединяющих США и Великобританию с 2003 года, что увеличит пропускную способность на этом оживленном глобальном перекрестке и обеспечит поддержку таких служб Google, как Meet, Gmail и Google Cloud», — сказал Бикаш Колей, президент Google Global Network.

Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.

«Эта мера также сведет к минимуму эксплуатационные расходы — не потребуется платить телекоммуникационным компаниям и другим сторонним владельцам кабелей за использование их инфраструктуры», — отметил представитель компании Джон Делэйни.

Ранее в этом году Google подписал контракт с поставщиком подводных кабелей SubCom, штаб-квартира которого находится в Нью-Джерси. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году. Google отказался сообщить, в какую сумму обойдется компании прокладка кабеля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что социальная сеть Facebook может в обозримом будущем увеличить количество своих пользователей за счет жителей африканских стран, которых насчитывается более 1,3 млрд человек. Осуществить этот амбициозный замысел поможет проект под названием «2Africa», который предусматривает прокладку огромного подводного кабель вокруг Африки. Для реализации проекта сетевой гигант привлек к сотрудничеству такие компании, как China Mobile, MTN из Южной Африки, французский Orange и британская Vodafone, а также местных сетевых операторов.

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